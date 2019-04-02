İsmail Hakkı Esen Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Çankırı belediye başkan adayı İsmail Hakkı Esen oldu. MHP adayı İsmail Hakkı Esen, Çankırı belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Çankırı belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Çankırı belediye başkan adayı İsmail Hakkı Esen ile ilgili seçim sonuçları ve Çankırı belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Çankırı belediye başkan adayı İsmail Hakkı Esen oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Çankırı belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Çankırı aday yarışı ve Çankırı seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Çankırı Seçim Bilgileri

Çankırı belediyesi için toplam sandık sayısının 160 olduğu belirlendi.

Çankırı belediyesi için açılan sandık sayısının ise 160 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Çankırı belediyesi için katılım oranının ise % 83,30 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Çankırı toplam seçmen sayısının ise 51.963 olduğu belirlendi.

Çankırı belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 43.286 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Çankırı Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Çankırı belediye başkan adayı olarak gösterilen İsmail Hakkı Esen, Çankırı yarışında % 46,99 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı İsmail Hakkı Esen toplamda 19.665 adet oy sayısına ulaştı.

İsmail Hakkı Esen Kimdir?

Yapraklı ilçesinde ailesinin dördüncü çocuğu olarak 1970 yılında Çankırı'da doğdu. Evli ve 2 çocuk babası olan Esen, İlkokulu Aksu (İlker Tuncay) ilköğretim okulunda, orta öğretimimi merkez (İsmet İnönü) ilköğretim okulunda, lise eğitimi ise Çankırı teknik lisesinde tamamladı. 9 Eylül Universitesi'ne giden Esen, eğitim öğretim hayatını İzmir 9 Eylül Universitesin'de tamamladıktan sonra Çankırı'ya döndü.

MHP Çankırı belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.