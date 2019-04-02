İsmail Hakkı Mumcuoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP EDİRNE ENEZ belediye başkan adayı olan İsmail Hakkı Mumcuoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. EDİRNE ENEZ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan İsmail Hakkı Mumcuoğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP EDİRNE ENEZ adayı İsmail Hakkı Mumcuoğlu kimdir? BTP EDİRNE ENEZ adayı İsmail Hakkı Mumcuoğlu yüzde kaç oy aldı?

İsmail Hakkı Mumcuoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP EDİRNE ENEZ belediye başkan adayı olarak gösterilen İsmail Hakkı Mumcuoğlu ENEZ ilçesinde % 0,13 oranında oy almıştır. ENEZ ilçesinde % 0,13 oranında oy olan İsmail Hakkı Mumcuoğlu adlı BTP adayı toplamda 4 adet oy sayısına ulaştı.

EDİRNE ENEZ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.