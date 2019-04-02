İsmail İnceayan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BOLU GEREDE belediye başkan adayı olan İsmail İnceayan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BOLU GEREDE ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan İsmail İnceayan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BOLU GEREDE adayı İsmail İnceayan kimdir? BTP BOLU GEREDE adayı İsmail İnceayan yüzde kaç oy aldı?

İsmail İnceayan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BOLU GEREDE belediye başkan adayı olarak gösterilen İsmail İnceayan GEREDE ilçesinde % 1,35 oranında oy almıştır. GEREDE ilçesinde % 1,35 oranında oy olan İsmail İnceayan adlı BTP adayı toplamda 182 adet oy sayısına ulaştı.

BOLU GEREDE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.