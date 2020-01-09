İsmail Kaani kimdir? Kasım Süleymani'nin halefi İsmail Kaani kimdir? İsmail Kaani hayatı ve biyografisi!

İran ABD arasında yaşanan askeri gerilim ülke gündeminin ana maddesi olurken Kasım Süleymani'nin yerine göreve gelen İsmail Kaani de merak edilen isimler içinde yer aldı. Peki,İsmail Kaani hayatı ve biyografisi nedir. İsmail Kaani kimdir? Kasım Süleymani'nin halefi İsmail Kaani kimdir?

İSMAİL KAANİ KİMDİR?

İsmail Kaani, 8 Ağustos 1957 doğumlu İran Devrim Muhafızları Ordusu'nda İran'lı bir Tuğgeneralidir ve esasen askeri ve gizli operasyonlardan sorumlu bir birim olan Kudüs Gücü'nün komutanıdır.

İsmail Kaani doğum tarihi: 8 Ağustos 1957

İsmail Kaani kaç yaşında: 62 yıl yaşında

İsmail Kaani doğum yeri: Meşhed, İran

İSMAİL KAANİ HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

1980-1988 İran-Irak Savaşı sırasında Kaani 5. Nasr Tugayı ve 21. İmam Reza Zırhlı Tugayı'na önderlik etti. 1981 yılında Tahran'daki İmam Ali Subaylar Akademisi'nde askeri eğitim aldı.

Kaani, 1997 yılında İran Devrim Muhafızları Ordusu Baş Komutanı Rahim Safavi ve Komutan olarak Kasım Süleymani tarafından Kudüs Kuvvetleri Komutan Yardımcısı olarak atandı. Milletvekili olarak Kaani, Hizbullah da dahil olmak üzere paramiliter gruplara ve Ekim 2010'da Nijerya'da ele geçirilen Gambiya'ya yönelik silah sevkiyatı için mali ödemeleri denetledi.

27 Mart 2012 tarihinde, Kaani ABD Hazine Bakanlığı Dış Varlıkların Kontrolü Dairesi (OFAC) tarafından Özel Olarak Belirlenen Vatandaş ve Engellenmiş Kişiler (SDN) listesine eklenmiş, varlıklarını dondurmuş ve ABD kurumlarıyla işlemleri yasaklamıştır.

İran lideri Ali Hamaney, General Kasım Süleymani'nin Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınında hedeflenen bir ABD drone saldırısı tarafından öldürülmesinden sonra Kaani'yi 3 Ocak 2020'de Kudüs Gücü Komutanı olarak atadı. Randevusuna verilen tepkiler karışıktı. Hamaney onu "Kutsal Savunma sırasındaki en önde gelen askeri komutanlardan biri" olarak nitelendirdi. İranlı gurbetçi ve siyasi uzman Dr. Karim Abdian Bani Saeed, Kaani'nin atanmasının acele olduğunu ve Kaani'nin uzmanlığının suikaste uğrayan komutandan daha az olduğu görüşünü dile getirdi.

Kaani, ABD'nin bölgedeki katılımını keskin bir şekilde eleştirdi ve zaman zaman Başkan Donald Trump ve Amerikan vatandaşlarına karşı savaşçı söylemini dile getirdi.

Selefi Süleymani'yi öldüren drone saldırısının ardından Kaani, El Cezire'ye verdiği demeçte "Herkese söylüyoruz, sabırlı olun. Orta Doğu'daki Amerikalıların ölü bedenlerini göreceksiniz."şeklinde konuştu.