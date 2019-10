İsmail Kartal: "Artık kazanmak istiyoruz"

Süper Lig'in 9. haftasında 25 Ekim Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "En kısa zamanda toparlanıp tekrar güzel bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Artık kazanmak istiyoruz." dedi.

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında istediklerini alamadıklarını ifade etti.

İyi durumda olmadıklarını dile getiren Kartal, şöyle devam etti:

"Bunun farkındayız. Taraftarlarımızı üzüyoruz. Cuma günü sahamızda MKE Ankaragücü ile çok önemli bir maçımız var. En iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Buradan üç puan alıp, hem taraftarlarımızı mutlu etmek hem de sıralamadaki yerimizi üst sıralara taşımak istiyoruz. Bunun için oyuncularımla yaptığımız toplantılarda hepsi bir dönüş maçı olması gerektiğini söylüyor ve geri dönüş olarak bu maçı görüyor. Bu maçta inşallah herkes elinden gelenin en iyisini yapıp, iyi mücadele eder ve üç puan alırız."

"Takımımızın birbirine güvenmesi bizi ayakta tutuyor"

Kartal, bir talihsizlik yaşadıklarını da vurgulayarak, "Kalemize gelen her top gol oluyor. Sakatlıklar yaşadık. 3-4 maçta da lehimize verilmeyenler var ama buna rağmen oyuncu grubumuzun ve bizlerin kendimize inanması, takımımızın birbirine güvenmesi ve benim de oyuncularıma güvenmem bizi ayakta tutuyor. İnşallah bu birlikteliğimiz, bu motivasyonumuz, bu samimiyetimiz bundan sonraki maçlar için bize karşılığını verecektir diye düşünüyorum." diye konuştu.

Bazı maçlarda kötü oynadıklarını da aktaran Kartal, "Bazı maçlarda da kötü oynadık, kaybettik. Bunu da kabul ediyoruz ama burayı toparlayacak olanlar bizleriz. Taraftarlarımız merak etmesinler. Onları üzdüğümüzün farkındayız. En kısa zamanda toparlanıp tekrar güzel bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Artık kazanmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kartal, MKE Ankaragücü takımını iyi tanığını dile getirerek, "Birçok oyuncu benim oyuncularım ama ben şu an Çaykur Rizespor'un teknik direktörüyüm. Çaykur Rizespor'un başarısı için buradayım. Ben Rizeliyim. Çaykur Rizespor'un başarılı olması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Futbolda duygusallığa yer yoktur. Futbolda mantık vardır. Dün yoktur, bugün vardır." ifadelerini kullandı.

"Herkesin biraz daha sağduyulu olması lazım"

Bir gazetecinin, "Sizinle ilgili Rize'de eleştiriler var. Rizelisiniz, size yüklenilmesi özellikle istifa etmeniz yönünde sürekli söylemlerin dile getirilmesi konusunda neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Kartal, şunları kaydetti:

"Ben yerel basını, sosyal medyayı ve ulusal basını takip etmiyorum. Ben işimi yapıyorum. Şu ana kadar da işimi doğru yaptığımın farkındayım. 8 puanımız var. Onun için paniğe gerek yok. Bunlar futbolda olağan şeylerdir. Sosyal medya, yerel basın ve ulusal basın ne yazık ki her şey algıyla yapılıyor. Beni sevenler de var. Onlar daha çoktur ama konuşmuyor. Belki bizden, başkandan veya futbolculardan belki farklı nedenlerden dolayı hoşuna gitmeyen durumlar vardır. Onları gündeme getirip bazı kesimler takımın huzursuz olmasını istiyorlar. İşte 'hoca gitsin, yönetim gitsin, o oynamasın' gibi. Biz bunlara takılmıyoruz."

"Bize inanan ve güvenen taraftarlarımıza borcumuz var." diyen Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu borcumuzu ödeyeceğiz. Seyirci bugün maça gelir. Bir tepki koyabilir. Futbolcuyu ıslıklamak, teknik direktöre 'istifa' demek bunlar doğru şeyler değil. Bundan önce de vardı, bundan sonra da olacak. Eğer Çaykur Rizespor bir yerlere gelmek istiyorsa biz de Rizeliysek o zaman teknik direktörüne, yönetimine ve futbolcusuna herkesin destek vermesi gerekiyor. Şu an biz ligin sonuncusu değiliz. 3 puan alırsak 10'uncu sıraya yükseleceğiz. Bu takımın geçen yıl ilk yarı kaç puan aldığını herkes biliyor. Yani bunun için herkesin biraz daha sağduyulu olması lazım. İnşallah iyi sonuçlar aldığımız zaman her şey düzelir."

Kaynak: AA