İsmail Kartal: "Ben Rizeliyim ve gereğini de yaparım"

Çaykur Rizespor , Süper Lig'in 11. haftasında hafta sonu sahasında karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal, "Geçmişte bu kulüpte nelerin olduğunu herkes iyi biliyor. Ben Rizeliyim ve gereğini de yaparım. Sosyal medyadaki insanlar veya başka insanlar, birileri söyledi diye istifa edecek değilim" dedi.Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesinde gazetecilerin soruları yanıtlayan Teknik Direktör İsmail Kartal Antalyaspor'a karşı taraftarın da avantajı ile 3 puan almak istediklerini dile getirerek, "Galatasaray maçı geride kaldı. Evimizde Antalyaspor ile oynayacağız. Antalyaspor ile aynı puandayız. Ligde her takım her takımdan puan alabiliyor. Gerçekten çok zorlu bir ligde mücadele ediyoruz. Bunun da bilincindeyiz. Kendi evimizde Antalyaspor karşısında iyi mücadele edip, taraftarımızın da avantajını kullanarak üç puanla ayrılmak istiyoruz" dedi."Birileri söyledi diye ben istifa edecek değilim"Sosyal medyada kendisi hakkında 'İstifa etsin, ayrılsın' diye paylaşımlar yapıldığını ve onlara kulak asmadığını dile getiren Kartal, "İş o raddeye gelince ben gereğini yaparım. Kimsenin şüphesi olmasın. Ama geçmişte burada yapılanları da herkes biliyor. Kimse de bunları unutmasın. Geçmişte bu kulüpte nelerin olduğunu herkes iyi biliyor. Ben Rizeliyim ve gereğini de yaparım. Biz yedi antrenörüz. Kulübün bize takdir ettiği bir rakam var. Bu bizim hak edişimizdir, biz bunu alırız ama onun haricinde tazminatım olsun şu veya bu hiçbir şeyim yok. Sosyal medyadaki insanlar veya başka insanlar, birileri söyledi diye ben istifa edecek değilim. Doğru yoldayım, ne yaptığımı biliyorum. Oyuncularıma güveniyorum. Geçen sene bu takım devreyi 12 puanda bitirdiği zaman aynı şeyler oluyor muydu? Daha ligin ilk yarısının bitmesine yedi maç var. Şu an 11 puanımız var. İki tane üst üste galibiyet aldığımız zaman bu takım ilk beşin içerisine girer. Öyle hemen kolay pes etmek yok. Kaçmak işin en kolay kısmı. Arkanı dön git, öyle bir şey yok. İnsanlar Çaykur Rizespor'u daha güzel yerlerde görmek isteyebilirler. Bu onların en doğal hakkıdır. Ama bu işin bütçesi var, planlaması var, yaşadığımız sakatlıklar var ve yaşanan başka olaylar var. Bunları da insanların gözden geçirmesi gerekir. Ona göre yorumlasınlar, eleştiri de tabii olacak ama bir de gerçekler var" şeklinde konuştu.Abarhoun: "Bu maçtan galip ayrılabilirsek derin bir nefes alabiliriz"Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Mohamed Abarhoun ise Galatasaray maçını unuttuklarını ve önlerindeki maçlara baktıklarını dile getirerek, "Antalyaspor ile aynı puandayız. Onlar da son maçlarda kötü sonuçlar alıyorlar. Biz eğer bu maçtan galip ayrılabilirsek bence derin bir nefes alabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü biz de bir türlü iyi yolda olabilecek skorları alamadık. Devamlı olarak bir yeniliyoruz, bir yeniyoruz. Taraftarlarımızdan tek isteğimiz bu maça gelmeleri, bizi desteklemeleri. Biz de bu maça iyi hazırlanıyoruz. Eğer bunu yaparlarsa bizde bu maçtan iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu. - RİZE