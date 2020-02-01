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İsmail Kartal: "Bugün bu mağlubiyeti biz hak etmedik."

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Karal, evlerinde Beşiktaş'tan aldıkları 2-1'lik mağlubiyetin ardından, müsabakanın hakkının beraberlik olduğunu ve mağlubiyeti hak etmediklerini ifade etti.

01.02.2020 19:46 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:51İsmail Kartal:
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Karal, evlerinde 'tan aldıkları 2-1'lik mağlubiyetin ardından, müsabakanın hakkının beraberlik olduğunu ve mağlubiyeti hak etmediklerini ifade etti.

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor evinde Beşikaş'ı konuk etti. Mücadele Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor'un Teknik Adamı İsmail Kartal, söz konusu müsabakada mağlubiyeti hak etmediklerini belirtti.

Kartal yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "Hafta içi gerçekten çok iyi hazırlanmıştık. Özellikle ikinci yarı rakibin pas yapmasını engellemek için oyunu dengeledik. İki tane yüzde yüz pozisyona girdik. Beşiktaş'a gollerin dışında pozisyon vermedik. Maçı çevirmek için çok uğraştık ama olmadı. Maç başından beri hakem bütün takdiri haklarını onlardan yana kullandı. Bugün bu mağlubiyeti biz hak etmedik. Objektif konuşursak bugün bu maç beraberliği hakkediyordu. Beşiktaş'ı tebrik ederiz. Taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapıp yolumuza devam edeceğiz. Maç başından beri hakem bütün takdiri haklarını onlardan yana kullandı. Bugün bu mağlubiyeti biz hak etmedik. Objektif konuşursak bugün bu maç beraberliği hak ediyordu." - RİZE

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Kaynak: İHA

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