İsmail Kartal'dan Galatasaray İddiası!

Kartal'ın açıklamaları;

Ankaragücü ile sezon sonu sözleşmem bitecek. Bilmiyorum devam eder miyim ama burada kalacaksam birkaç nokta transfer yapılacak. O zaman ben istediğim takımı kurabilirim. O zaman istediğim sistemi ortaya koyabilirim. Daha rahat rakiplerle mücadele edecek seviyeye gelebiliriz. Ligde yabancı futbolcu sayısı düşmeli. Verilen bonservis ücretleri de azalmalı.

NOKTA TRANSFERLE...

Abdullah Avcı 7-8 senedir Başakşehir 'in başında. Ekonomik problmleri yok, çok güzel tesisleri var, çok iyi yöneticileri var. Kendi sistemini kurdu. Nokta transferlerle, sistemine uygun oyuncularla devam ediyor.

TAKSİ PLAKALARI SATILDI

Ligin başlamasına 20 dakika kala lisansları çıkarttık. Yasaklarımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanı da çok destek oldu. Başkanımız da kendine ait bazı taksi plakalarını bozdurdu ve federasyona ödeme yaptı. Yoksa biz sezona başlayamıyorduk.

F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN ÜSTÜNDEYİZ

Beşiktaş, Trabzonspor, Ligde iyi durumdayız. Abartılacak bir şey yok ama çok kötü durumda değiliz yani. Fenerbahçe Bursaspor gibi takımların üstündeyiz.

BAZI ANTRENÖRLER...

Maalesef bu lige bazı antrenörler, yan taraftaki kulübeyi provake eden ve bu gerginlikten fayda sağlamaya çalışan tipler. Bunlar doğru değil. Daha büyük olaylara sebep verebilir. Teknik direktörler ve antrenörler örnek olmalı.

ŞAMPİYON OLURDUK

Fenerbahçe'dey otobüsümüz kurşunlanmasaydı kesinlikle şampiyon olurduk. 20 santim önünde şöför 3 yerinden vuruldu. Otobüs çığlıklarla sarsıldı. 5-1 galip gelmişiz, lideriz ama her şey tersine döndü

FRENE SON ANDA BASILDI

Yabancılar ülkesine gitmek istedi. Takımın enerjisi azaldı. Heyecanımız coşkunuz eskisi gibi olmadı. Otobüs uçuruma doğru sürüklendi o gece. Frene son anda basıldı.

ÇOK HAKEM HATASI OLDU