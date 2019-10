- İsmail Kartal: " Galatasaray maçından puan ya da puanlar almak istiyoruz"RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçından puan ya da puanlar almak istediklerini söyledi. Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi, bu maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teknik Direktör İsmail Kartal, Galatasaray deplasmanından puan ile dönmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Kartal, şunları söyledi: "Kupa maçında herhangi bir sakatlık yaşamadan güzel bir galibiyet oldu, turu geçtik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Az oynayan genç arkadaşlara da yer vermiş olduk. Şimdi Galatasaray maçını düşünüyoruz. Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyoruz. En iyi şekilde hazırlanarak oradan puan yada puanlarla ayrılıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Ankaragücü galibiyeti çok güzel oldu. Hep birlikte takım olarak, camia olarak, taraftarlar olarak, güzel bir galibiyetle ligde sıralamadaki yerimizi birazcık yukarılara taşımış olduk. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Onun için bugünden itibaren tekrar Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ediyoruz.""4 maçta haksız mağlubiyet aldık"Bugüne kadar Rizespor'un mağlup olduğu 4 maçta haksız mağlubiyet aldıklarını dile getiren Kartal, "4 maç mağlup olduk. Gaziantep maçını hak etmedik, Trabzon maçını hak etmedik, 2 maçı tamam kötü oynadık, eyvallah. Her takımda olabilir, her takım mağlup olabilir. Bugün diğer şampiyonluk yarışı yapan takımların da durumu ortada. Bizim en az bir 3-4 puanımız daha olabilirdi. Hakem hatalarına girmeyeceğim, sürekli bunları kastediyor diyebilirsiniz ama ortada bir gerçek var. Gaziantep maçında golünüz verilse, Trabzon maçında penaltınız verilse, bugün 4 puan koyun, biz ligin ilk 3 sırasındaydık ama olmadı. Şu an iyi sayılabilecek bir puanımız var, önümüzde de daha 8 tane maç var" ifadelerini kullandı.