İsmail Kartal: "İlk maçlar zordur ama biz zor olanı 3 puanla geçtiğimiz için bu haftayı, çok...

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında Gençlerbirliği 'ni 1-0 mağlup eden Çaykur Rizespor Antrenörü İsmail Kartal maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, "Tekrar eski dostlarıma öncelikle 1.5 yılımı geçirdiğim Ankara'da gördüğüm için çok mutluyum. Çok güzel günler geçirdik, çok başarılı günler yaşattık. Tekrar karşı karşıyayız beraberiz" ifadelerini kullandı.Maç hakkında değerlendirmelerde bulunan Kartal, "Maçtan öncede söylemiştim. İyi hazırlandık, geçen yıldan Rizespor'dan 12-13 tane oyuncu arkadaşlar aramızdan ayrıldılar. Biz de bu arkadaşlarımızın yerine yeni sporcular transfer ettik. Yeniden takım kurmaya çalışıyoruz. Hala birkaç noktalarda eksikliklerimiz var bu eksikleri giderebilmemiz için yönetimimizle birlikte çalışma içerisindeyiz. İlk maçlar zordur. Herkes için zordur. Herkesin kendine göre eksikleri var, zorlukları var. Gençlerbirliği takımı da iyi hazırlanmış son oynadıkları maçta yaptığımız analizlerde onlarında kendilerine göre iyi oyuncuları var. Onlarında hala almak istedikleri eksikleri olduğunu biliyoruz. Bizimde kendimize göre eksiklerimiz var ama buna rağmen her iki takımda iyi mücadele etti. Rakip stoper atılıncaya kadar da oyun ortadaydı. Biraz bizde biraz Gençlerbirliği'nde rakip 10 kişi kaldıktan sonra şunu söyledim oyuncularıma, 'asıl işimiz bundan sonra başlıyor' rakip 10 kişi kaldıktan sonra genelde takımlarda bir rehavet olur" diye konuştu.Oyun dengelendikten sonra dokunuşlar yaptıklarından bahseden Kartal, "Bir takım dokunuşlar yaptık 'at ama oyna' olarak sonra hemen oyunu dengeledik. Top yere indi. Birkaç tane yön değiştirerek, kanatlardan getirdiğimiz topla golü bulduk. Sonuçta öne geçtik ama son 5-6 dakikada da Gençlerbirliği oyunu riske etti. İki tane gol kaçırdı, atabilirlerdi. Bu kadar eksik mi diyelim. Bu kadar her iki takımında kazanma arzusuyla ortaya çıkan sonuçta biz kazandık. İlk maçlar zordur ama biz zor olanı 3 puanla geçtiğimiz için bu haftayı çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gençlerbirliği'ne geçmiş olsun, onlara da başarılar diliyorum. Bu galibiyeti yönetimimize ve taraftarlarımıza armağan ediyorum" dedi.Bir gazetecinin Eryaman Stadyumu'ndaki ambiansı sorması üzerine konuşan Kartal, "Bana nasip olmadı burada oynamak Ankaragücü Teknik Direktörü olarak, isterdim. Bunları geri dönüp konuşmak istemiyorum. Ben bütün yaptığım hizmetlerimden dolayı hep beraber Samsun'da bir toplantı yapmıştık. 'Biz dedim, hep birlikte çalışır ekip olursak taraftarımıza, yönetimimize o zaman başarılı oluruz' demiştim. Bunu Rize'de de basın mensuplarına söyledim. Çok güzel bir ekip olmuştuk. Belki yeri geldi kötü maçlar oynadık, yanlış taktik verdik. Yine de bizi eleştirmediniz bize destek oldunuz. O takım nereden nerelere geldi. Ben o günkü şartlardan bugüne kadar Ankaragücü'ne elde ettiğimiz başarılardan sonra herkesin emeği olduğunu düşünüyorum. Ben bütün emeklerimi Ankaragücü'ne helal ettim" şeklinde konuştu.MKE Ankaragücü'nde ayrılırken yaşadıklarının sorulması üzerine konuşmak istemediğini aktaran Kartal, şunları kaydetti:"Benim Allah'tan başka kimseye ne verecek hesabım var ne korkum var. Her şey çok açık çok net, her şey tasnifli belgeli hep sustum. Susmam demek bazı şeyleri kabul ediyorum anlamına gelmesin. Büyük Ankaragücü camiasına zarar vermemek için bugüne kadar hiçbir yerde konuşmadım konuşmayacağım. Allah biliyor, yüce rabbim biliyor. Bunu 3 kişi biliyor yönetimden, Ercan Soydaş, Sportif Direktör Emrah ve Tuna bey her şeyi biliyorlar ve ben onların dürüst karakterli, namuslu insanlar olduğunu düşünüyorum. Her şeyimle Ankaragücü'ne bütün verdiğim hizmetlerimi helal ediyorum. Bu camianın ayakta kalması lazım, birlik olunması lazım bu camiaların yaşaması lazım. Şimdi Rizespor'un başındayım bütün benliğimle bütün becerimle, ekibimle Rizespor'da başarılı olmak için kariyer mücadelesi yapıyorum, ekmek mücadelesi yapıyorum. Konuşmadım, konuşmayacağım." - ANKARA