21 Kasım 2018, 18:15
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İsmail Kartal: "Kolay Değil, Bu Çocuklar Beş Ay Para Almadı"

İsmail Kartal: "Kolay Değil, Bu Çocuklar Beş Ay Para Almadı"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 19 puan toplamalarıyla ilgili "Çok iyi değil ama çok kötü de değil." dedi.

Kartal, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında,  sarı-lacivertlilerin içinde bulunduğu sıkıntılara ve Süper Lig'de 24 Kasım  Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacakları maça ilişkin görüşlerini paylaştı.
Sezona 13 futbolcuyla başladıklarını belirten Kartal, "Şu ana kadar  topladığımız 19 puan çok iyi değil ama çok kötü de değil. Süper Lig'e yeni çıkan  bir takım için iyi olarak değerlendirebiliriz." diye konuştu.
Zorluklarla mücadele ederek buralara geldiklerini anlatan 57 yaşındaki  teknik adam, şunları kaydetti:
"Takımın uyumu zaman aldı. Sakatlıklar oldu. Sezon öncesi hazırlık  maçı da yapamadık.  Ben ve futbolcular, başarılı olmak için gecemizi gündüzümüze  katarak çalışmaya devam ediyoruz. Başkana bir rapor verdik ve sahamız yapıldı.  Başkent diyoruz, destek diyoruz, bir yerden sonra tıkanıyor. Buraya kadar tüm  zorluklara rağmen herkes elinden geleni yaptı. Süper Lig anlamında çalışılabilir  tesisimiz 1 aydır var."
Medyadan destek isteği
"Medya olarak sizlerin takıma destek vermesi gerekiyor." diyen Kartal,  "Hakkımız olanlar elimizden alınıyorsa... Bizim göz göre göre 2 maçta 6 puanımız  gitti. Sizin de bizim hakkımızı aramanız gerekiyor. Bizim durumumuz ortada. Hep  futbolcu ve antrenörlerden beklememeliyiz. Beş ay oldu. Kolay değil, bu çocuklar  beş ay para almadı. Bizi göklere çıkartın demiyoruz ama bizim haklarımızı arayın.  Bu takım bu sene ligde kalırsa takımın önü açılacak." ifadelerini kullandı.
Mevcut sıkıntılı durumdan hep beraber çıkacaklarını kaydeden Kartal,  şöyle konuştu:
"Hep beraber hareket etmemiz lazım.  Taraftarlar gereğini yapıyor ve  her yerde bizi destekliyor.  Bize niye yardım gelmiyor. Tarihi bir kulüp. Ben  buraya gelirken böyle bir başkent beklemiyordum. Bu takımın bu sene ligde kalması  lazım. 19 puan kimseyi aldatmasın. Oynadığımız lig, çok tehlikeli bir lig. Çok  akıllı olmamız lazım. Rehavete kapılmadan çalışarak bir şeyleri başarmak  istiyoruz."
"Beşiktaş karşılaşması, zor maç"
Teknik direktör Kartal, Beşiktaş ile yapacakları maçın iki taraf  açısından da zor geçeceğini ifade etti.
Sakatlığı bulunan oyuncularının iyileştiğini aktaran Kartal, "Beşiktaş  maçı zor. Her maç zor. Onlar açısından da bizim açımızdan da zor bir maç. Rakibin  kim olduğuna bakmıyoruz. Önümüzde 5 sert maç var. Birileri zirveyi kovalıyor,  birileri de ligde kalma mücadelesi veriyor. Alacağımız her puan çok önemli. İyi  hazırlandık. Taraftarların desteğiyle burada iyi mücadele ederek Beşiktaş  maçından puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Futbolcularla Atiker Konyaspor maçından sonra bir toplantı yaptığını  hatırlatan Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İsterseniz, inanırsanız, fiziksel ve psikolojik olarak oynamaya  başlayıp, futbolun doğrularını yerine getirirseniz futbol sizi ödüllendirir.  Beşiktaş maçı da güzel bir başlangıç olur.   Taraftarlara şunu söylemek isterim,  geçmişte bir şeyler yaşanmış. Geriye dönük bir hesaplaşma uğruna rakiple bu yönde  mücadele etmektense, biz mücadelemizle, futbolumuzla örnek davranış  göstermeliyiz. Bunun zararı bize olacak. Taraftarlardan rica ediyorum, sakin  olsunlar. Bizleri desteklesinler. Sahayı etkileyecek, ceza alacağımız olaylardan  kaçınmalarını istiyorum. İstemediğimiz görüntülerle karşılaşmayalım. Bizlere ve  takımlarına destek versinler."
Devre arası takıma takviye yapılması gerektiğini kaydeden Kartal,  "Oyuncuların hak edişlerinin ödenmesi lazım. Biz de ligde kalıcı olmak istiyorsak  bizim de takviye yapmamız gerekiyor. Bunların olması durumunda ikinci devreye  daha iyi başlayabiliriz. Yabancı futbolcular bizi UEFA veya FIFA'ya verebilir ve ayrılabilir." diyerek sözlerini tamamladı.
Beşiktaş,Kartal

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