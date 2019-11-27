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İsmail Kartal: Konyaspor maçına kilitlendik

SÜPER Lig'in 13'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek olan Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürüyor.

27.11.2019 11:17 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:17İsmail Kartal: Konyaspor maçına kilitlendik

SÜPER Lig'in 13'üncü haftasında İttifak Holding 'u konuk edecek olan Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi konuşan teknik direktör İsmail Kartal, "Konya maçına kilitlendik. Bu maça en iyi şekilde hazırlanıp buradan 3 puan almayı hedefliyoruz" dedi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde ısınma hareketleri ile antrenmana başlayan yeşil-mavili ekip, kısa pas ve istasyon çalışması ile hazıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi konuşan teknik direktör İsmail Kartal, "Önümüzdeki hafta oynayacağımız Konya maçına kilitlendik. Bu maça en iyi şekilde hazırlayıp buradan 3 puan almayı hedefliyoruz. 3 puan alamazsak bile en kötü 1 puanla maçı bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

'VETRİH ÇALIŞMALARA BAŞLADI'

Takımdaki sakat oyuncular hakkında bilgi veren Kartal, "Kaleci Gökhan, Boldrin,Vetrih'in sakatlıkları devam ediyor. Vetrih bugün antrenmanlara başladı. Boldrin'in 2 hafta daha oynayamayacak gibi gözüküyor. Gökhan'ın hafta sonuna kadar oynayabilmesi için sağlık ekibimiz yoğun bir caba içerisinde" dedi.

'SASE İLK MAÇINA GÖRE FENA DEĞİL'

Boldrin'in sakatlığının devam etmesi üzerine ilk kez 11'de forma giyen Yan Sasse'nin performansını değerlendiren Kartal, "Sasse ilk maçına göre fena değildi. Eksikleri var bu eksiklerini de gidermesi gerekiyor. Onun da biraz daha zamanı var. Kötü oynamadı fakat daha iyi oynaması lazım. Lig'e adapte olup daha iyi tanıması lazım böyle şans bula bula kendini geliştirecek, takım içerisindeki yerini kendi belirleyecek" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kartal'ın açıklaması

-Antrenman çalışması



İsmail Kartal, Konyaspor, Kartal, Spor

Kaynak: DHA

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