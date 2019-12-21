Haberler » Spor » İsmail kartal: 'Malatya'yı iyi analiz edip maça çok iyi çalıştık' - Spor

İsmail kartal: "Malatya'yı iyi analiz edip maça çok iyi çalıştık"

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'da, Teknik Direktör İsmail Kartal, "Malatya'yı iyi analiz edip maça çok iyi çalıştık" dedi.

21.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:29 İsmail kartal:
Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'da, Teknik Direktör İsmail Kartal, "Malatya'yı iyi analiz edip maça çok iyi çalıştık" dedi.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, son haftalarda yaşadıkları puan kayıplarının kendilerini üzdüğünü söyleyerek, "Son 2-3 haftadır hem içeride hem dışarıda hak ettiğimiz halde, hak ettiğimiz puanları alamamanın üzüntüsünü yaşıyorduk" dedi.

Yeni Malatyaspor maçına hazırlanırken rakibi çok iyi analiz ettiklerini ve oyuncularını bu yönde çalıştırdığını belirten Kartal, "Hafta içi oyuncularımıza Malatya'nın nasıl oynadığını, bizimde burada nasıl oynamamız gerektiği ile ilgili çok iyi analiz edip çok iyi çalıştık. Buraya nasıl oynayacağımızı ne yapmamız gerektiğini bilerek buraya geldik. Oyuncularımız maç başından sonuna kadar çalıştığımız gibi gayet disiplinli bir şekilde bir oyun ortaya koyduk" şeklinde konuştu.

Yeni Malatyaspor karşısında iyi bir mücadele sergilediklerini belirten Kartal, şunları söyledi:

"Goller attık ama 2-3 gol daha atabilirdik, değerlendiremedik. Malatya'nın da 2 pozisyonu vardı, buda normaldir. Çünkü hücumsal anlamda ellerinde çok etkili oyuncuları var, bunları da biliyorduk. Ama sonuçta bugün burada iyi mücadele ederek ne yaptığımızı bilerek bir oyun ortaya koyduk. Oyuncularımı taktiksel anlamda verdiğim görevlerin hepsini harfi harfine yerine getirdikleri için kutluyorum. Buraya kadar gelen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bugünkü galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Malatya'ya da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum, onlarında yolu açık olsun." - MALATYA

Yeni Malatyaspor, İsmail Kartal, Malatya, Kartal, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:04   Coşkun Demirbakan: "Transfer söylentileri futbolculara konsantre kaybı yaşattı" - Spor
18:56   Hatayspor-Adanaspor maçının ardından - HATAY - Spor
18:55   Galatasaray, Göztepe ile karşılaşacak! İlk 11'ler belli oldu - Spor
18:52   Havalı Silahlar Atıcılık Ligi Finali öncesi sporcular antrenman yaptı - Spor
18:50   Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR) - Spor
17:51   Çaykur Rizespor, Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti - Spor
17:25   Abdurrahim Dursun'a Westerlo'dan resmi teklif - Spor
16:30   Hatayspor-Adanaspor maçında saha zemini çökünce dışarıdan el arabasıyla kum getirdiler - Spor
16:07   Jelena Karleusa'nın iç çamaşırlı Noel pozu nefes kesti - Spor
21.12.2019 19:11:57