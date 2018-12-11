İsmail Kartal
: "Net gol pozisyonlarımız yoktu"
AFYONKARAHİSAR - Ankaragücü
Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir
maçı sonrası, "Net gol pozisyonlarımız yoktu" dedi. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü
, Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bu maça sakat ve cezalı oyuncularımızdan yoksun geldik. Erken gol yedik, rakibe pozisyon vermedik. Birinci ve ikinci bölgeye top aktaramadık. Başakşehir'in ve bizim net gol pozisyonlarımız yoktu. Başakşehir takımını tebrik ediyorum" dedi.
Ankaragücü,Başakşehir,İsmail Kartal
11 Aralık 2018 Salı 04:12