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İsmail Keleş, 0,1 puanla madalyayı kaçırdı

Atıcılıkta, milli sporcu İsmail Keleş, Uluslararası Atıcılık Sporcu Federasyonu (ISSF) Dünya Kupası 10 metre havalı tabanca kategorisinde 4. oldu.

21.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:56İsmail Keleş, 0,1 puanla madalyayı kaçırdı
Atıcılıkta, milli sporcu İsmail Keleş, Uluslararası Atıcılık Sporcu Federasyonu (ISSF) Dünya Kupası 10 metre havalı tabanca kategorisinde 4. oldu.
Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çin'in Putian kentinde 17 Kasım Pazar günü başlayan organizasyonda Türkiye'yi İsmail Keleş temsil etti.
Sıralama müsabakasında 585 puan alarak finale çıkan milli sporcu, finalde 200,6 puan attı ancak 0,1 puanla madalya şansını kaçırdı.
Organizasyon, 23 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

Spor

Kaynak: AA

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