İsmail Kıran Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ADIYAMAN BESNİ belediye başkan adayı olan İsmail Kıran isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ADIYAMAN BESNİ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan İsmail Kıran isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ADIYAMAN BESNİ adayı İsmail Kıran kimdir? Bağımsız ADIYAMAN BESNİ adayı İsmail Kıran yüzde kaç oy aldı?

İsmail Kıran Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ADIYAMAN BESNİ belediye başkan adayı olarak gösterilen İsmail Kıran BESNİ ilçesinde % 0,35 oranında oy almıştır. BESNİ ilçesinde % 0,35 oranında oy olan İsmail Kıran adlı Bağımsız adayı toplamda 62 adet oy sayısına ulaştı.

İsmail Kıran Kimdir?

Besni Bağımsız Belediye Başkan Adayı İsmail Kıran 1976'de Besni ilçesinde doğdum. 1994 yılında Besni İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. 1999 yılında Dicle Universitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdim. 2000 yılında Avukatlık stajımı yaptım. 2001 tarihinde avukatlık mesleğine başladım. 2001 yılında İstanbul'da askerlik görevimi yaptım. Aynı yıl Besni"ye dönüp avukatlık mesleğine devam ettim. 2004 yılından 2009 yılına kadar Besni Belediyesi'nde sözleşmeli avukat olarak çalıştım. Besni Organize Sanayi Müdürlüğünde sözleşmeli avukatlık yaptım. Besni İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği'nde başkanlık görevi ve birçok sivil toplum örgütünde gönüllü olarak faaliyet yaptım. 18 yıldır Besni İlçesinde serbest avukatlık yapmaktayım. Besni Kaymakamlığı Tüketici Hakları Hakem Heyeti ile İnsan Hakları Kurulunda görev aldım. 2 dönem Adıyaman Barosu Denetleme Kurulunda Denetçi ve Disiplin Kurulunda görev aldım. Adıyaman'da ve Besni'de yayın yapan birçok yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptım. Evli, iki çocuk babasıyım. Halen Besni İlçesinde kendime ait Kıran Hukuk Bürosu'nda Avukat olarak görev icra etmekteyim.

İsmail Kıran, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Bağımsız Adıyaman Besni Belediye Başkan Adayı oldu.

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