18.06.2019 14:47
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İsmail Köybaşı'na 3 talip birden

Fenerbahçe'de gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimlerden olan İsmail Köybaşına Süper Ligden 3 talip çıktı.

Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan İsmail Köybaşı'na Süper Lig ekipleri, Göztepe, Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor talip oldu.

KOCAMAN'IN EKİBİ KONYASPOR DA TALİP

Fenerbahçe'nin gelecek planlarında düşünülmeyen ve bonservisi elinde olan İsmail Köybaşı'ya Göztepe ve Kasımpaşa talip oldu. Ayrıca Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor'un da 29 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

Özellikle İzmir temsilcisi Galatasaray'dan ayrılması beklenen Ömer Bayram ve Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı için nabız yoklamaya başladı.

İsmail Köybaşı'na 3 talip birden

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İsmail Köybaşı, Fenerbahçe, Spor

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