İsmail Köybaşı: "Özgüvenimiz Her Geçen Gün Daha da Artıyor"

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:42



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:42

"Fenerbahçe'yi gerçekten çok seviyorum""Koeman ile yakaladığımız seri özgüven oluşturdu""Özgüvenimizi perçinlemek adına da çok doğru bir maç""Son yıllarda böyle bir lig tablosu görülmedi"Mustafa AKIN/ İstanbul, -Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe, pazar günü Trabzonspor ile mücadelede edecek.Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Sarı-lacivertli ekipte İsmail Köybaşı açıklamalarda bulundu.Takımın çoğunun milli takımlarda olduğunu ifade eden İsmail Köybaşı, "Aslında bu da takımımızın futbolcu kalitesini gösteriyor. Bazı şeylerin zamana ihtiyacı var. Özgüvenimiz her geçen gün daha da artıyor" dedi."FENERBAHÇE'Yİ GERÇEKTEN ÇOK SEVİYORUM"İsmail Köybaşı, protesto edilmesi ile ilgili olarak her zaman doğru ve dürüst olmaya çalıştığını ifade ederek, "Üzüldüm, bunu saklayamam. Gerçekten şunu biliyorum ki bazen içinde bulunduğumuz durumlar buna neden oluyor. Her Fenerbahçeli kadar, Fenerbahçe'yi gerçekten çok seviyorum. Bazen böyle şeyler yaşanabiliyor. Büyük takımlardaki 10'uncu senem. Taraftarın duygularını anlayabiliyorum. Bunlar olabiliyor. Üzülüyorum ama bunlar geçicidir. Ben gerçekten Fenerbahçe'yi çok seviyorum ve her taraftar kadar da kendimi Fenerbahçe'ye adıyorum" diye konuştu."KOEMAN İLE YAKALADIĞIMIZ SERİ ÖZGÜVEN OLUŞTURDU"İsmail Köybaşı, Erwin Koeman'ın Cocu'nun yardımcısı olduğu zaman kendilerini iyi analiz ettiğini ifade ederek, "Şuna yürekten inanıyorum ve söylüyorum, bundan önceki kötü gidişatta futbolumuzu skora yansıtamıyorduk. Buna futbol şansızlığı mı denir, adını ne koyarsanız koyun şansızdık. Koeman'la birlikte iyi sonuçlar geldikçe özgüven olarak camiayı yukarıya çekti. Özellikle büyük camialarda bazen sonuç odaklı yaşanır. Ne olursa olsun sonuç almalıyız. Kaybedilmiş bazı durumlar bizde özgüven eksikliği oluşturdu. Koeman'ın gelmesiyle yakalamış olduğumuz seri, her bir futbolcu için özgüven oluşturdu" şeklinde konuştu."ÖZGÜVENİMİZİ PERÇİNLEMEK ADINA DA ÇOK DOĞRU BİR MAÇ"Derbilerin her zaman keyifli ve geriliminin yüksek olduğunun altını çizen İsmail Köybaşı, şu ifadeleri kullandı:"Bunların bilincinde olarak kendimizi hazırlarsak bir iki adım daha önde oluruz. Onların da içinde bulunduğu bazı durumlar var, bizim de. Bunları doğru analiz edip saha içinde nasıl davranmamız gerektiğini bilmeliyiz. Bu durumun da üstesinden gelecek kapasiteye sahibiz. Özgüvenimizi perçinlemek adına da çok doğru bir maç.""SON YILLARDA BÖYLE BİR LİG TABLOSU GÖRÜLMEDİ"Düzenli ve istikrarlı bir şekilde forma giydiği taktirde neler yapabileceğini bildiğini dile getiren İsmail Köybaşı, ligdeki durum ile ilgili şöyle konuştu:"Son yıllarda böyle bir lig tablosu görülmedi. Hiçbir takım, 'şunu yaparız' diye konuşamaz diye düşünüyorum. Bence doğru hedef olarak söyleyebileceğimiz tek şey önümüzdeki maçtır. İçimizde bulunduğumuz durumdan dolayı birkaç maç sonrasını değil önümüzdeki maçı düşünmek daha doğru."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-İsmail Köybaşı'nın açıklamaları-Köybaşı'nın bayraklarla poz vermesi-Detaylar21.11.2018 - Haber Kodu : 181121087