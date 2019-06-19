19.06.2019 15:30
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İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu: Fox TV, The Marmara otele dava açıyor

Gazeteci İsmail Küçükkaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini, medya kuruluşlarıyla paylaştığı iddia edilen The Marmara oteline dava açacaklarını duyurdu.

Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat programında açıklama yapan İsmail Küçükkaya, program öncesi her iki adayla da bir araya gelmek için danışmanlarla görüştüğünü söyledi.

Gazeteci Küçükkaya, programa ilişkin Binali Yıldırım'la da Ekrem İmamoğlu'yla da bir araya geldiğini söyledi.

Küçükkaya, İmamoğlu'nun program yoğunluğu nedeniyle görüşmeyi basın toplantısının düzenlendiği The Marmara Otelinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

FOX TV'DEN OTELE TAZMİNAT DAVASI

Aynı şekilde Binali Yıldırım'la da programdan önce bir araya geldiklerini vurgulayan Küçükkaya, ayrıca Fox TV yönetiminin otel hakkında yüklü bir tazminat davası açacaklarını duyurdu.

İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu: Fox TV, The Marmara otele dava açıyor

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Fox, Marmara, İsmail Küçükkaya, Politika, Güncel

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