23.06.2019 18:40
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İsmail Küçükkaya'dan ilginç açıklama: İlk defa Anadolu Ajansı'ndan bir veri akışı paylaşılmadı

İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal, FOX TV'deki seçim ekranından dikkat çeken bir detay paylaştı.

Fox TV 'de seçim yayını yapmakta olan İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal , seçim yasakları kalkmadan önce ilginç bir detay paylaştı.

"BU İLK DEFA YAŞANIYOR"

Küçükkaya, Anadolu Ajansı 'ndan henüz veri girişi yapılmadığını belirtti. Küçükkaya, "İlk defa Anadolu Ajansı veri girmedi. Normalde şu ana kadar biz ajansın verilerini görebilirdik fakat yasak olduğu için bildiremezdik. Fatih 'le birlikte bu kaçıncı seçimimiz, bu ilk defa yaşanıyor. İlk defa Anadolu Ajansı 'ndan henüz herhangi bir veri akışı paylaşılmadı" şeklinde konuştu.

İsmail Küçükkaya'dan ilginç açıklama: İlk defa Anadolu Ajansı'ndan bir veri akışı paylaşılmadı

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Fatih Portakal , Fatih , Anadolu Ajansı , İsmail Küçükkaya , Politika , Güncel

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