Haberler » Güncel » İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na zam tepkisi: Bize söz vermiştiniz - Haber

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na zam tepkisi: Bize söz vermiştiniz

Su zammıyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştirilerde bulunan İsmail Küçükkaya, "Bize söz vermiştiniz, indirim yapacağız diye. Daha 1 yıl olmadan o indirim ardından yüzde 20 zam yapıyorsunuz" dedi.

13.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:33

'da suya gelen yüzde 40'lık indirim, vatandaşa büyük bir nefes aldırmıştı. Düşük fatura ödeme dönemi kısa sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, suya yüzde 20'lik zam yapma kararı aldı.

İMAMOĞLU, ENERJİYE BAĞLADI

İmamoğlu, zam nedeniyle gelen eleştirilere "Enerji maliyetlerindeki zam yüzde 50'nin üzerinde fakat biz, her şeye rağmen zamları en minimumda tutmayı düşünüyoruz" ifadeleriyle cevap verdi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN TEPKİ

1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak zamlara İsmail Küçükkaya'dan tepki geldi. FOX TV'de Çalar Saat programıyla izleyicileriyle buluşan Küçükkaya, zam yapmanın kolaycılık olduğunu, bunu merkezi hükümetin yeterince yaptığını ancak Ekrem İmamoğlu'nun yapmaması gerektiğini söyledi.

"DAHA 1 YIL DOLMADAN..."

Küçükkaya, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Bize söz vermiştiniz, indirim yapacağız diye. Daha 1 yıl olmadan o indirim ardından yüzde 20 zam yapıyorsunuz. Sayın İmamoğlu; İstanbul'da belediyenin batak olduğunu biliyoruz. Enkaz devraldığınızı da biliyoruz. Çok büyük bir borç yükü altında olduğunuzu da biliyoruz. Ama siz büyük iddialarla geldiniz. Zam yapmak işin kolaycılığıdır. Merkezi hükümet zaten bu kolaycılığı yapıyor. Zam zam zam.. Siz başka iddialarla geldiniz. İstanbul'u yönetmeye talipseniz, zam yapmadan da o maliyet artışlarını karşılamanın bir yolunu bulmalısınız. Yeni finansman modeller geliştirebilirsiniz."

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na zam tepkisi: Bize söz vermiştiniz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
11:50 Sultangazi'de hırsızlık operasyonu
11:50 İzmir'de iş adamının öldürülmesine ilişkin dava
11:50 Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, yurt dışına çıkış izni şartlarını kabul etmedi
11:48 Dünya İyilik Günü'nde gençlerden örnek davranış
11:48 AHMET ALTAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
11:02 Atatürk'e benzerliğiyle bilinen Göksel Kaya'nın tartışma yaratan fotoğrafı gerçek çıktı
11:01 Erdoğan'ın Amerika'daki toplantısında "O iş bitti" dediği Uber şirketinin temsilcileri yer aldı
10:46 Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar
10:36 Bayrampaşa'da metro istasyonunda taciz iddiası ortalığı karıştırdı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 11:50:37