14.06.2019 12:21
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İsmail Küçükkaya'dan ortak yayın açıklaması: Avrupa'daki Cüneyt Çakır gibi yöneteceğim

İsmail Küçükkaya

Yıldırım ve İmamoğlu'nun katılacağı ortak yayın öncesi açıklama yapan Küçükkaya, "Programı Türkiye'deki değil de Avrupa'daki Cüneyt Çakır gibi yöneteceğim. dedi"

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın katılacağı televizyon programı 16 Haziran günü saat 21.00'de tüm kanallarda yayınlanacak. Moderatör, gazeteci İsmail Küçükkaya olacak. Yayın öncesi Küçükkaya, Gazete Duvar'ın sorularını yanıtladı. Küçükkaya, tartışma programını, hakem Cüneyt Çakır'ın " Türkiye'deki değil de Avrupa finallerindeki maçları yönettiği gibi yöneteceğini" söyledi.

"MAÇA MÜMKÜN OLDUĞU KADAR AZ MÜDAHALE EDECEĞİM"

İsmail Küçükkaya yayın öncesi yaptığı açıklamada, "Topun sahada daha çok kalmasını sağlayacağım ve hakem olarak maça mümkün olduğu kadar az müdahale edeceğim" dedi.

"KENDİME GÜVENİYORUM"

Küçükkaya, kaygılı olup olmadığı yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi: Türkiye'deki en rahat insan şu an benim belki de. En iyi bildiğim işi yapacağım, soru soracağım. Kendime güveniyorum.

"AVRUPA'DAKİ CÜNEYT ÇAKIR GİBİ YÖNETECEĞİM"

Annesinin önce yayına karşı çıktığını ama konuşarak ikna ettiğini de söyleyen Küçükkaya, "Her iki tarafa soracağım aynı sorular da var, farklı sorular da var. Tüm Türkiye'nin o gün beni izleyeceğini biliyorum ve işimi en iyi şekilde yapacağım. dedi.Küçükkaya, tartışma programını, hakem Cüneyt Çakır'ın "Türkiye'deki değil de Avrupa finallerindeki maçları yönettiği gibi yöneteceğini" söyledi.

Türkiye, İsmail Küçükkaya, Avrupa, Cüneyt Çakır, Politika, Spor, Güncel

YORUMLAR (6)
AHMET KURAL:Türkiye''deki gibi değil de Avrupa''daki gibi demiş bir de yaa. Bunu söyledin ya, olay bitmiştir. Cüneyt Çakır gibi bir hakem bile neden Türkiye''de farklı tutum içine girebiliyorsa, çeşitli nedenlerden dolayı kendini buna mecbur hiisediyorsa sende de aynısı olacak demektir. :)))))))))
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J.J.OKOCHA:Daha çok Ahmet Çakar gibi yöneteceğe benziyorsun İsmail.
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A.SEVER:1— Cüneyt Çakır niye Türkiye de iyi yönetemiyor. ?2— Cüneyt Çakır piyasaya çıktığından bu tarafa Türkiye de en çok hangi takım şampion oldu ?3— bir külübün isteğiylemi yoksa siyasilerin istediği gibimi yönetiyor?4— Cüneyt Çakır’ın fetö ile bağlantısı varmı?5— Hiç biri değilse Türkiye de ayrı Avrupa’da niye ayrı kalitede yönetiyor?
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TARAFSIZ...:İnşallah öyle olur.
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ÂDEMOĞLU:Bu da kendine bir şey zannediyor adaylardan saha öne çıkmak istiyor
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