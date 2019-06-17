İsmail Küçükkaya eleştirilere cevap verdi: Format bana ait değildi

Gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın 17 sonra bir ilki gerçekleştirdiği programda moderatörlük yaptı. Programı sıkıcı sunduğuna dair eleştirilere cevap veren Küçükkaya "Bana ait değildi" diye konuştu.

Türkiye'de yaklaşık 20 yıldır ilk kez bir seçim öncesinde iki adayın karşılıklı olarak projelerini anlatacağı canlı yayın Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndan gerçekleştirildi. Tüm kanallara açık ortan yayının moderatörlüğünü gazeteci İsmail Küçükkaya yaptı.

ADAYLARA 3 DAKİKA VERDİ

Küçükkaya soruları sorduktan sonra her adaya 3 dakikalık süre tanıdı ve süreyi takip etmek için kronometre kullandı. Süre konusunda zaman zaman İmamoğlu ve Yıldırım arasında küçük tartışmalar yaşandı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Küçükkaya'nın bu tarihi programı çok sıkıcı sunduğu konuşuldu. Küçükkaya'nın adaylara süre konusunda müdahale etmesi ve bir tartışma ortamının doğmaması izin vermemesi eleştirildi.

Gazeteci Murat Bardakçı, bugünkü köşesinde programa ilişkin "Bu kadar önemli bir programı böyle ruhsuz ve tatsız hâle getirebilmek büyük başarıdır!" ifadelerini kullandı.

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca da "Münazaranın yasak olduğu mu¨nazara" yorumunda bulundu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı eleştiride "Karşılıklı konuşmalarını yasaklamak dahiyane fikirmiş... e ayrı ayrı alsaydınız o zaman madem karşılıklı konuşturmayacaktınız. Ne yazık ki ne konu ilerleyebiliyor ne derinleşebiliyor. Sistematik bir tartışma yönetilemeyince okullarda ders olacak bir yönetememe ile karşı karşıyayız. Bedelini iki lider de ödüyor..." dedi.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş da "Dünyanın en kötü tasarlanmış TV stüdyosunda ve ağır bir toplumsal baskı altında zor bir program gerçekleştirdi. Format daha esnek olmalı ve adayların diyaloğuna fırsat tanınmalıydı. Yine de 17 yıl sonra iyi bir başlangıç oldu. Umarım arkası da gelir..." dedi.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Çalar Saat programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i konuk etti. Program esnasında sık sık Yıldırım ve İmamoğlu'nun ortak yayınına değinen Küçükkaya, "Format bana ait değildi" diye konuştu.