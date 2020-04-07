İsmail Küçükkaya: Fatih Terim’le konuştum, son koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi

Fox TV'den İsmail Küçükkaya'nın haberine göre; Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testi negatif çıktı. Küçükkaya, Fatih Terim'i dün akşam (Pazartesi) aradığını ve haberi verme konusunda izin aldığını da iletti.

Fatih Terim, İsmail Küçükkaya aracılığıyla"Çok şükür temiz çıktı. Her şey yolunda" mesajını verdi.

13 NİSAN'A KADAR İZOLASYONU DEVAM EDECEK

7 gün hastanede kalan ve ardından akciğerinin temiz çıkmasının ardından evinde 14 günlük karantinaya giren Fatih Terim, 13 Nisan'a kadar evindeki izolasyonuna devam edecek. Deneyimli teknik adam, bu sürecinin sona ermesinin ardından normal yaşantısına dönecek.

Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ise ABD'den dönmesi nedeniyle aynı evin üst katında izolasyonda bulunuyor.