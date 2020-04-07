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İsmail Küçükkaya: Fatih Terim'le konuştum, son koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi

Ünlü gazeteci İsmail Küçükkaya, koronavirüse yakalanan ve tedavisinin ardından evinde izolasyon sürecine giren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi.

07.04.2020 08:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 08:47

Fox TV'den İsmail Küçükkaya'nın haberine göre; Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testi negatif çıktı. Küçükkaya, Fatih Terim'i dün akşam (Pazartesi) aradığını ve haberi verme konusunda izin aldığını da iletti.

Fatih Terim, İsmail Küçükkaya aracılığıyla"Çok şükür temiz çıktı. Her şey yolunda" mesajını verdi.

13 NİSAN'A KADAR İZOLASYONU DEVAM EDECEK

7 gün hastanede kalan ve ardından akciğerinin temiz çıkmasının ardından evinde 14 günlük karantinaya giren Fatih Terim, 13 Nisan'a kadar evindeki izolasyonuna devam edecek. Deneyimli teknik adam, bu sürecinin sona ermesinin ardından normal yaşantısına dönecek.

Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ise ABD'den dönmesi nedeniyle aynı evin üst katında izolasyonda bulunuyor.

İsmail Küçükkaya: Fatih Terim’le konuştum, son koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi
Etiketler: İsmail Küçükkaya, Fatih Terim, Fox, TV, Spor

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Ünlü gazeteci İsmail Küçükkaya: Fatih Terim'le konuştum, son koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi
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Haberler ›› Spor ››İsmail Küçükkaya: Fatih Terim'le konuştum, son koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi - Spor
Yorumlar (1)
TARIK:Çokmu önemliydi, isterse pozitif çıksın hatta iyide olurdu bu milletin bütün derdi terimin testi sonucunun nasıl çıktığımı ?İrilite ettiniz insanları Rabbim sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın.
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