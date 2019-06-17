İsmail Küçükkaya'nın programını izleyen Armağan Çağlayan'dan ilginç Fatih Portakal yorumu

Türkiye'nin gündemine oturan Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım ortak yayına ilişkin bir yorum da ünlü yapımcı Armağan Çağlayan'dan geldi.

YAYINLA İLGİLİ GÖRÜŞÜNÜ DİLE GETİRDİ

Fatih Portakal " İsmail Küçükkaya'nın işini iyi yaptığını, kendi tarzı içinde kalıp taraflara adil şekilde davrandığını düşünenlerdenim. Umarım gelecek seçimlerde liderleri yine bu şekilde bir arada görebiliriz" yorumunda bulundu.

İLGİNÇ BİR İDDİA ORTAYA ATTI

Portakal'ın bu paylaşımından sonra Armağan Çağlayan da zaman zaman FOX yayınlarında ortak program yapan İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal hakkındaki ilginç bir dedikodudan bahsetti.

"YAYINA DAİR İLK GÖZLEM VE DEDİKODU"

Çağlayan ikili hakkında şu yorumda bulundu: "Yayına dair ilk gözlem ve dedikodu: Fox tv'deki tartışmadan önceki yayında, Fatih Portakal moderatör olarak yok. Fox TV Ankara temsilcisi ve genel yayın yönetmeni var. Sanıyorum Fatih Portakal demiş ki, "ben kanalın anchormaniyim, kimsenin uvertürü olamam."

Çağlayan'ın bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.