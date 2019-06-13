İsmail Küçükkaya sosyal medyadan paylaştı: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun 16 Haziran Pazar akşamı katılacağı ortak canlı yayının moderatörlüğünü yapacak olan gazeteci İsmail Küçükkaya'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KÂR KALMAYACAK"

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Küçükkaya, hakkında yazılanlara tepki göstererek "Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem ama avukatlarım bu yalanları yazan ve yayanlarla ilgili hukuki girişimlerde bulundu. Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca tazminat davaları açıyoruz. Kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak" ifadelerine yer verdi.

İsmail Küçükkaya'nın açıklamaları şöyle;

Zorunlu duyuru!

Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem. Yalanlarla dolu itibarsızlaştırma girişiminden de etkilenmem. Oooo neler gördüm ben. Demokrasi adına önemli bir görevim var. Hakkıyla yapacağımdan zerre kadar kimsenin kuşkusu olmasın.

Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem ama avukatlarım bu yalanları yazan ve yayanlarla ilgili hukuki girişimlerde bulundu. Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca tazminat davaları açıyoruz. KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KAR KALMAYACAK.

Pazar akşamı büyük bir demokrasi şöleni bizi bekliyor.