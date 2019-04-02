İsmail Ok Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Balıkesir büyükşehir belediye başkan adayı İsmail Ok oldu. İyi Parti adayı İsmail Ok, Balıkesir büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Balıkesir büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Balıkesir büyükşehir belediye başkan adayı İsmail Ok ile ilgili seçim sonuçları ve Balıkesir büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Balıkesir büyükşehir belediye başkan adayı İsmail Ok oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Balıkesir büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Balıkesir aday yarışı ve Balıkesir seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Balıkesir Seçim Bilgileri

Balıkesir büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.382 olduğu belirlendi.

Balıkesir büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.382 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Balıkesir büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,67 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Balıkesir büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 942.830 olduğu belirlendi.

Balıkesir büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 817.175 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Balıkesir büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen İsmail Ok, Balıkesir yarışında % 46,48 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı İsmail Ok toplamda 365.015 adet oy sayısına ulaştı.

İsmail Ok Kimdir?

Uludağ Universitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Kimya Bölümünü bitirdi. Kimya öğretmeni ve Balıkesir Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Türkiye Kamu Sen Balıkesir İl Temsilciliği ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu. Türkiye Kamu Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Türk Ocakları Uyesidir. 25 ve 26. Dönemde Balıkesir Milletvekili seçildi. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Uyesi olarak görev yaptı. TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Uyesidir. İngilizce bilen Ok, evli ve 2 çocuk babasıdır.

İyi Parti Balıkesir büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.