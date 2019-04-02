İsmail Sağer Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DENİZLİ GÜNEY belediye başkan adayı olan İsmail Sağer isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DENİZLİ GÜNEY ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan İsmail Sağer isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DENİZLİ GÜNEY adayı İsmail Sağer kimdir? BTP DENİZLİ GÜNEY adayı İsmail Sağer yüzde kaç oy aldı?

İsmail Sağer Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DENİZLİ GÜNEY belediye başkan adayı olarak gösterilen İsmail Sağer GÜNEY ilçesinde % 0,33 oranında oy almıştır. GÜNEY ilçesinde % 0,33 oranında oy olan İsmail Sağer adlı BTP adayı toplamda 24 adet oy sayısına ulaştı.

DENİZLİ GÜNEY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.