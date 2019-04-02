İsmail Sağır Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İSTANBUL KAĞITHANE belediye başkan adayı olan İsmail Sağır isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL KAĞITHANE ilçesinde toplam 11 aday ile yarışan İsmail Sağır isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İSTANBUL KAĞITHANE adayı İsmail Sağır kimdir? BTP İSTANBUL KAĞITHANE adayı İsmail Sağır yüzde kaç oy aldı?

İsmail Sağır Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İSTANBUL KAĞITHANE belediye başkan adayı olarak gösterilen İsmail Sağır KAĞITHANE ilçesinde % 0,24 oranında oy almıştır. KAĞITHANE ilçesinde % 0,24 oranında oy olan İsmail Sağır adlı BTP adayı toplamda 606 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL KAĞITHANE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.