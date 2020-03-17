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İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesindeki işinden ayrıldı

Gazeteci İsmail Saymaz, 18 yıldır çalıştığı Hürriyet gazetesinden ayrıldığını duyurdu.

17.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:50

Gazeteci İsmail Saymaz, 18 yıldır çalıştığı Hürriyet gazetesi ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Saymaz, "Bugün Hürriyet gazetesiyle yollarımızı ayırdık. 18 yıl önce bir üniversiteli olarak girdiğim bu binadan yetişkin bir gazeteci olarak ayrılıyorum. Birlikte çalıştığım, muhabirinden şöförüne, herkese teşekkür ederim. Sizlerden ve okurlarımdan çok şey öğrendim. Hakkınızı helal edin" ifadesini kullandı.

İSMAİL SAYMAZ KİMDİR?

Aslen Pazaryolu, Erzurum kökenli bir aileden gelen İsmail Saymaz, 11 Temmuz 1980 tarihinde Rize'de doğdu. İlkokul ve lise öğrenimini Rize'de tamamladı. Lise yıllarında ülkücü bir düşünce yapısına sahip oldu, ardından da edebiyat öğretmeninin önerdiği kitaplar ile sol kesime ilgi gösterdi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Saymaz, üniversite öğrencisi olarak başladığı Hürriyet gazetesinde 18 yıldır görev yapmaktaydı.

İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesindeki işinden ayrıldı
Etiketler : İsmail Saymaz, Hürriyet, Güncel

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