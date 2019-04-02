İsmail Taş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Erzincan belediye başkan adayı İsmail Taş oldu. CHP adayı İsmail Taş, Erzincan belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Erzincan belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Erzincan belediye başkan adayı İsmail Taş ile ilgili seçim sonuçları ve Erzincan belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Erzincan belediye başkan adayı İsmail Taş oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Erzincan belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Erzincan aday yarışı ve Erzincan seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Erzincan Seçim Bilgileri

Erzincan belediyesi için toplam sandık sayısının 295 olduğu belirlendi.

Erzincan belediyesi için açılan sandık sayısının ise 295 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Erzincan belediyesi için katılım oranının ise % 85,95 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Erzincan toplam seçmen sayısının ise 90.566 olduğu belirlendi.

Erzincan belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 77.843 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Erzincan Belediye Başkan Adayı İsmail Taş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Erzincan belediye başkan adayı olarak gösterilen İsmail Taş, Erzincan yarışında % 23,08 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı İsmail Taş toplamda 17.457 adet oy sayısına ulaştı.

İsmail Taş Kimdir?

1966 yılında, Erzincan'ın Tercan ilçesinde doğan İsmail Taş, İlk ve orta öğrenimini Erzincan, Tercan İlçesi yatılı bölge okulunda tamamladı. 1991 yılında Marmara Universitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Beykent Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Bilim Dalı'nda, yüksek lisans yaptı.

1995 yılında Hava Harp Okulu İnşaat Daire Başkanlığı'nda teğmen olarak askerlik görevini tamamlayan Taş, profesyonel iş yaşamına inşaat ve mimarlık sektöründe başladı. Bu sektörde faaliyet gösteren birçok firmada yöneticilik yaptı.

Taş, CHP'nin il ve ilçe yapılanmalarında görev alarak 2001 yılında aktif politikaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Uyeliği, Encümen Başkanlığı, İmar Komisyon Başkanlığı ve Bakırköy Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Taş, evli ve bir çocuk babası.

CHP Erzincan belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.