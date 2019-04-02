İsmail Taşkıran Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP MANİSA YUNUSEMRE belediye başkan adayı olan İsmail Taşkıran isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MANİSA YUNUSEMRE ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan İsmail Taşkıran isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP MANİSA YUNUSEMRE adayı İsmail Taşkıran kimdir? DP MANİSA YUNUSEMRE adayı İsmail Taşkıran yüzde kaç oy aldı?

İsmail Taşkıran Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP MANİSA YUNUSEMRE belediye başkan adayı olarak gösterilen İsmail Taşkıran YUNUSEMRE ilçesinde % 1,18 oranında oy almıştır. YUNUSEMRE ilçesinde % 1,18 oranında oy olan İsmail Taşkıran adlı DP adayı toplamda 1.591 adet oy sayısına ulaştı.

MANİSA YUNUSEMRE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.