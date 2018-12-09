İsmail Türüt, Fenomen Kerimcan Durmaz'ı Hedef Aldı!

Şarkıclarıyla bir dönemim çok konuşulan isimlerden olan ve yaptığı açıklamalarla zaman zaman gündeme gelen ünlü türkücü İsmail Türüt bu kez ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ı hedef aldı.

"KERİMCAN GİBİ İNSANLARI KİM SEVİYOR?"

Beyaz TV'de ekrana gelen 'Uyan Türkiyem' programına konuk olan İsmail Türüt, ünlü fenomen ile ilgili soruya cevap vererek, "Allah korusun Kerimcan Durmaz'ın olduğu yerden geçmem! Bu Kerimcan Durmaz gibi insanları kim seviyor, kim dinliyor? Yaptığı işin sevilecek yanını bana bir anlatın" dedi. İsmail Türüt, Aleyna Tilki'yi ise beğendini söyledi.