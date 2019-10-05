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İsmail Ünal kimdir? İsmail Ünal Beşiktaş başkan adayı oldu!

7 yıl boyunca Beşiktaş başkanlığı koltuğunda oturan Fikret orman istifa edeceğiniz açıklanmıştı. Bu gelişme sonrası başkanlık için çeşitli isimler gündeme gelirken ilk başkan adayı belli oldu. Bir dönem Beşiktaş Belediye Başkanlığı yapan İsmail Ünal'ın Beşiktaş'a başkan adayı olacağı öğrenildi. Peki, İsmail Ünal kimdir?

05.10.2019 15:26İsmail Ünal kimdir? İsmail Ünal Beşiktaş başkan adayı oldu!

13-20 Ekim 2019 tarihlerinde yapılacak Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurulu öncesisürpriz bir başkan adayı daha ortaya çıktı. Bir dönem Beşiktaş Belediye Başkanlığı yapan, 2002-2004 yılları arasında BJK Genel Sekreterlik görevini üstlenen İsmail Ünal'ın, Beşiktaş'a başkan adayı olacağı öğrenildi. İsmail Ünal kimdir ve İsmail Ünal hakkında merak edilen detayları sizler için mercek altına aldık.

İSMAİL ÜNAL KİMDİR?

İsmail Ünal Antalya'nın Akseki ilçesinde doğmuştur. 1973 yılında gençlik kollarına girerek CHP'yle tanışan Ünal, 1977 yılında Güzel Sanatlar Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 1980 yılında serbest mimarlığa başladı. Çoğunluğu Beşiktaş ilçe sınırları içinde olmak üzere toplu konut, konut, sanayi sitesi ve fabrika projelerini geliştirdi ve uyguladı. Bu projeler sayesinde yerel yönetimlerle iç içe çalışarak Beşiktaş'ın genel özelliklerini ve sorunlarını tanıma fırsatı buldu. Üstlendiği görevler sonucunda yaptığı çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı gezide mesleği, çağdaş yerel yönetim uygulamaları ve kent yaşamıyla ilgili birçok bilgi edindi.
1992-1994 yılları arasında BJK Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002-2004 yılları arasında BJK Genel Sekreterlik görevini üstlenen Ünal, 2007 yılından beri Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyesi'dir. Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.
Evli ve 2 kız babası olan Ünal, 25 yıldır Beşiktaş'ta yaşamaktadır.

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