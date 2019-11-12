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İsmail Uyanık, Samsunspor Futbol AŞ'deki görevi ve ortaklığından istifa etti

Samsunspor Kulübü Derneği Başkanı İsmail Uyanık, Samsunspor Futbol AŞ Yönetim Kurulu üyeliği ve ortaklığından istifa ettiğini açıkladı.

12.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:36İsmail Uyanık, Samsunspor Futbol AŞ'deki görevi ve ortaklığından istifa etti
Kulübü Derneği Başkanı İsmail Uyanık, Samsunspor AŞ Yönetim Kurulu üyeliği ve ortaklığından istifa ettiğini açıkladı.
Uyanık, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, dernek ve şirketin ayrı ayrı başkanları bulunduğu için çift başlı yönetim olduğunu söyledi.
Kulüpteki iki başlılıktan dolayı şirketteki ortaklığından ve yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa ettiğini belirten Uyanık, şunları kaydetti:
"Bu çift başlılığın olmasının Samsun'a zarar verdiğini görüyorum ve kendi kişisel adıma burada durmamın bir fayda değil, zarar getireceğinin de farkındayım. Geçen hafta İstanbul'da Samsunspor Futbol AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ile de bu konuyu konuşmuştuk. Karşılıklı birbirimizle ilgili sıkıntılarımız var. Bu akşam için de bir toplantı organize etmiştik. Gece saatlerinde sosyal medyadaki paylaşımları sonrasında konuşacak pek fazla bir şeyin kalmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla Samsunspor'daki ortaklığımdan ve Samsunspor'da yapmaya çalıştığım görevlerden ayrılıyorum."
Samsunspor'un daha iyi olacağını düşündüğünü dile getiren Uyanık, "Tek başlılık olduğunda Samsunspor'un daha iyi yönetileceğine inanıyorum. Samsunspor'u yönetecek insanların performanslarının artacağına inanıyorum. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım'ın şirket hisselerini satması halinde bir Samsunlu olarak Samsunlulardan oluşan bir ortaklıkla buna da talip oluruz." ifadesini kullandı.

İsmail Uyanık, Samsunspor, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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