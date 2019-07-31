İsmail Uygur kimdir? Ramazan İsmail Uygur nereli?

Torbalı doğumlu Ramazan İsmail Uygur, 31 Mart 2019 seçimlerinde İzmir ili Torbalı ilçesi Belediye Başkanı seçildi. İsmail Uygur kaç yaşında? İsmail Uygur oğlu, eşi ve hayatı haberimizde.

RAMAZAN İSMAİL UYGUR KİMDİR?

Uygur, 1964 yılında Torbalı'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Torbalı'da gördü. İzmir Ege Üniversitesi'nde Türk-İslam Felsefesi-Sosyoloji ve Psikoloji Eğitimi aldı.

SERBEST MUHASEBECİ OLARAK ÇALIŞTI

Torbalı Belediye Başkanı, 1982 yılından itibaren Torbalı'da serbest muhasebecilik mesleğini yerine getiriyor. 1992 yılından bu yana üyesi ve çeşitli kademelerde yöneticisi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı gösterildi ve 10 yıl Torbalı Belediye Başkanlığı yaptı.

Ramazan İsmail Uygur, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde CHP'den 3. kez Torbalı Belediye Başkanı oldu. Uygur, evli ve 2 çocuk babasıdır.