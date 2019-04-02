İsmail Yığ Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KASTAMONU AĞLI belediye başkan adayı olan İsmail Yığ isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KASTAMONU AĞLI ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan İsmail Yığ isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KASTAMONU AĞLI adayı İsmail Yığ kimdir? BTP KASTAMONU AĞLI adayı İsmail Yığ yüzde kaç oy aldı?

İsmail Yığ Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KASTAMONU AĞLI belediye başkan adayı olarak gösterilen İsmail Yığ AĞLI ilçesinde % 0,18 oranında oy almıştır. AĞLI ilçesinde % 0,18 oranında oy olan İsmail Yığ adlı BTP adayı toplamda 3 adet oy sayısına ulaştı.

KASTAMONU AĞLI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.