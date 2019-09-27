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İsmail YK yeni çıkardığı şarkının ismiyle sosyal medyada gündem oldu

Ünlü şarkıcı İsmail YK, yeni şarkısıyla sosyal medyayı yerinden oynattı. Şarkının sözleri Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi.

27.09.2019 12:56

Uzun süredir sessizliğini koruyan İsmail YK, dün yayınlanan şarkısıyla gündemin merkezine oturdu. Dün yayınlanan şarkı 315.575 izlenme aldı. Sosyal medya kullanıcıları bu şarkı üzerinden paylaşımlarda bulundu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE SEBEP OLDU

Yaptığı şarkılar ile sık sık gündeme gelen İsmail YK'nın "Yala Dur" şarkısı da ilk günden gündem oldu. Yayınlanan şarkının neredeyse yarısından fazlasında yala dur diyen İsmail YK. eleştirilerin hedefi oldu. İsmail Yk için sosyal medya kullanıcıları "Memleket zangır zangır sallanıyor bunlar neyin peşinde" yorumlarıylatepki gösterdi.

İsmail YK yeni çıkardığı şarkının ismiyle sosyal medyada gündem oldu

İsmail Yk, Magazin

YORUMLAR(40)
VEDATFB:Bu şarkı Muslera ma armağan olsun
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MELISA58:Sarkinin ismi ne ya öyle igrenç ve ayip
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KOÇUM:adam türkiyede toplar gavur ellerinde yer biz de bakarız
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TUĞÇE:kendi bacısını çıkartıp oynatır mı o klipteki kızlarla acep? hayır!!! alevilerin yüz karası!
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DOĞRUSU:Çoğu çalışana otobüsler bedava asgari ücretliye neden bedava değil
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ZİYAA:İğrenç herif. . . İnsan utanır la böyle şarkı yapmaya. . . Nerede o eski güzelim şarkılar. . .
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ZİYAA:Sen de haklısın Merve hanım Hayırlı akşamlar.
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MERSİNLİ MERVE:Haklısın fakat ahlâksız toplum böyle şarkılardan hoşlanıyor.
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REİSÇİ42:din düşmanı seni, senin gibi ahlaksızlar yüzünden rabbim deprem yapıyor, uyarıu veriyor ama siz anlamazsınız
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BAKİ:Bunlar şeytana tapanlardan.
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