21.06.2019 12:01
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İsmailağa Cemaati, İstanbul'da Binali Yıldırım'ı destekleme kararı aldı

İsmailağa Cemaati, İstanbul

İsmailağa Cemaati, "17 senelik hizmet aşkı tecrübesiyle, yakınen" tanıdıklarını vurgulayarak 23 Haziran seçiminde AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ı destekleyeceklerini açıkladı.

İsmailağa Cemaati, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin açıklamada bulundu. İsmailağa Cemaati'nin önce gelen hocalarından Mehmet Talu imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Vatana ve millete adanmış bir ömür, 17 senelik hizmet aşkı tecrübesiyle yakınen tanıdığımız: Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım 'a oyumuzu vermemiz gerektiği inancındayız" ifadelerine yer verildi.

İsmailağa Cemaati, 23 Haziran İstanbul seçimine dair açıklamada bulundu. İsmailağa Cemaati İstişare Heyeti'nin Mehmet Talu imzasıyla yaptığı açıklama özetle şöyle:

OY TERCİHİNDEKİ ETKENLER

"23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimleri dolayısıyla, bize; 'Oyumuzu hangi başkan adayına vereceğiz, Ne yapacağız?' soruları çokça sorulur oldu." denilen açıklamada, oy tercihinde adayların bu güne kadar yaptıklarına, meydanlardaki konuşmalarına ve yapılan ittifaklara bakıldığına vurgu yapıldı."

"OYUMUZ BİNALİ YILDIRIM'A"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemize zarar vermek isteyenlere fırsat verilmemesi için, vatana ve millete adanmış bir ömür, 17 senelik hizmet aşkı tecrübesiyle yakınen tanıdığımız Cumhur İttifakı İBB Adayı Binali Yıldırım 'a oyumuzu, vermemiz gerektiği inancındayız."

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