İSMEK bölge sorumlularından İBB Genel Sekreter Yardımcısına suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) işten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 14 kadın İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kadınlar, Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin, "Bekarlarla itfaiyecileri buluşturalım, gece düzenleyelim, arkadaşları kaynaştıralım" dediğini iddia etti.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) 27 Ocak'ta işten çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Kursları (İSMEK) bölge sorumlusu 14 kadın İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında kendilerine 7 ay boyunca hakaret ettiği ve mobbing uyguladığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunan kadınlar, Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin 'Hakaret', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından cezalandırılmasını talep etti."Gerekli yasal yollara başvuruldu"Suç duyurusunun ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklamalarda bulunan grup adına konuşan avukat Ferah Yıldız, "İBB'ye bağlı 20 yöneticiye dair, bölge sorumlusuna dair 27 Ocak'ta işten çıkarılma sebebiyle gerekli yasal yollara başvurulmuş, bugün itibariyle 20 ayrı bölge sorumlusuna 3 ayrı suçtan ve savcılığın resen taktirine bırakarak açacağı diğer suçlardan suç duyurusunda bulunduk. İBB Genel Sekreteri Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin bölge sorumlularını Saraçhane'deki merkez binasına davet ederek, her bir yöneticinin hazır olarak davette bulunmasından sonra kendilerine birebir 'hakaret', 'görevi kötüye kullanma' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından bugün itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptık" ifadelerini kullandı."Şaşırdık, rencide olduk"İşten çıkarılan İSMEK bölge sorumluları arasında yer alan ve Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulunan Sümeyra Sağlam söz alarak, "19 Ağustos tarihinde arkadaşlarımızla yıllık izinlerimizden döndük. 19 Ağustos tarihi bizler için işbaşı yaptığımız ilk gündü. İlk gün sabah ofislerimize bile gitmeden Meltem hanım bizi ofisine davet etti. İlk 5-10 dakikadan sonra, tanışma faslından sonra evvela bizlerin eğitim durumlarını sorguladı. Biz de kendisine izah ettik. Konuşmanın arasına girerek şaşkın bir şekilde müdür beye dönüp, 'Bunların diksiyonu ne kadar kötü, siz hiç eğitim almadınız' dedi. Tacizine maruzuna kaldık. Biz böyle bir şey beklemediğimiz için oldukça şaşırdık, rencide olduk" şeklinde konuştu."Ellerinizi kaldırın kaç bekar var dedi"Konuşmasının devamında Sağlam, "'Bir ellerinizi kaldırın bakalım, kaç tane bekar var aranızda' dedi. Arkadaşlar el kaldırdılar. Akabinde, 'Ne kadar da çok bekarınız varmış' dedi ve müdür beye döndü, 'Bekarlarla itfaiyecileri buluşturalım, gece düzenleyelim, arkadaşları kaynaştıralım' dedi. Biz tabi utanç duyduk. Cinsiyetimiz adına da utanç duyduk. Arkadaşlarımızla böyle bir şeyle hiçbir zaman ne karşılaştık, ne kendimize yakıştırabiliriz böyle bir şeyi" diye konuştu."Şimdiye kadar sineye çektik"Sosyal medyada birçok iddianın döndüğünü belirten Sağlam, "Çantalarımızdan tutun, gözlükler ve eşarpla sosyal medyada gezen ne kadar aslı astarı olmayan şey varsa iddia olarak çıktı maalesef. Biz bunların tamamına maruz kaldık. İBB'nin kurumsal kimliğine saygı duyduğumuz için biz bunları şimdiye kadar sineye çektik. Ancak maalesef geldiğimiz noktada büyük bir hak kaybına uğradık. Gerekli haklarımızı biz elbette avukatımız aracılığıyla arayacağız. Bunun peşine düşeceğiz. Şu an için ifade edeceğimiz şeylerin başında bu geliyor. Konuşma esnasında adı geçen hanımefendi, 'Siz bu işleri nasıl yapıyorsunuz' dedi. Biz de kendi araçlarımızla yapıyoruz dedik. 'Belediye araç vermiyor mu, hayır vermiyor kendi araçlarımızı kullanıyoruz' dedik" ifadelerini kullandı."Böyle bir yönetime alışık değiliz"Son olarak Sağlam, Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin kendilerine bu paraya bu iş yapılır mı dediğini belirterek, "Bu parayla otobüse minibüse nasıl biniyorsunuz, siz başörtülülerinizde otobüse minibüse in bin terlemiyor musunuz, zor olmuyor mu hatta kokuyorsunuz' diyerek bunu bile söyleyebildi. İnanamadık duyduğumuz cümlelere. Bunları birkaç defa tekrar etti. Biz gerekli açıklamaları kendisine yapsak da böyle bir üsluba alışık değiliz, böyle bir yönetim şekline de alışık değiliz. Biz yöneticilerimizden bugüne kadar böyle bir ifade duymadık" dedi. - İSTANBUL