İSMEK'in kapanacağı iddialarına İBB'den yalanlama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İSMEK hakkında medyada çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ongun, İSMEK'in kapanacağı iddialarını yalanladı.

Ongun'un konu hakkındaki açıklaması şöyle:

"TÜMÜYLE GERÇEK DIŞIDIR"

"Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan İSMEK'lerin kapanacağı iddiası tümüyle gerçek dışıdır. 20 İSMEK binası depreme ve yangın riskine karşı güvenli olmaması sebebiyle yeni yerlerine taşınmaktadır. Eğitim ve kurslarda herhangi bir aksama olmayacaktır."

800'E YAKIN PROGRAMDA EĞİTİM VERECEK

İBB Hayat Boyu Öğrenme Merkezi İSMEK, 2019-2020 döneminde 327 farklı branşta 800'e yakın programda eğitim verecek. İBB açıklamasına göre, 2019-2020 eğitim yılı için başvurular, 9-13 Eylül tarihlerinde internet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Mesleki eğitim kurslarına katılmak isteyenler, başvurularını 9 Eylül'den itibaren kursiyer.ismek.ist adresi yoluyla internet üzerinden gerçekleştirebilecek. 2019-2020 eğitim döneminde açılacak programların bilgileri de yine aynı sitede 5 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlanacak.