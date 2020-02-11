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İSMEK SORUŞTURMASI: YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ İFADE VERDİ (2)

İSMEK soruşturmasında görevinden istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ifade verdi.

11.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:53İSMEK SORUŞTURMASI: YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ İFADE VERDİ (2)

İSMEK soruşturmasında görevinden istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ifade verdi.

İSMEK'in eski yöneticisi kadınlarına hakaret ettiği öne sürülen Yeşim Meltem Şişli hakkında  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Şişli saat 10.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Yeşim Meltem Şişli, yaklaşık 1 saat süren ifadesinin ardından avukatıyla birlikte adliyeden ayrıldı. Yeşim Meltem Şişli'nin verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Hakaret iddialarının ardından 8 Şubat'ta görevinden istifa eden Yeşim Meltem Şişli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da beş müfettiş görevlendirmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Şişli'nin görüntüsü



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yeşim Meltem Şişli, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

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