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İSMEK'TEKİ İDDİALARA İLİŞKİN MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İSTANBUL DHAİSMEK'in eski 20 kadın bölge sorumlusu, kendilerine hakarette bulunduğu iddiasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında dün suç duyurusunda bulundu.

01.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:32İSMEK'TEKİ İDDİALARA İLİŞKİN MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İSTANBUL DHA

İSMEK'in eski 20 kadın bölge sorumlusu, kendilerine hakarette bulunduğu iddiasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında dün suç duyurusunda bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamayla konuyu tüm yönleriyle incelemesi için bir iş müfettişinin görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklaması şöyle: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir yöneticinin, İSMEK çalışanlarına yönelik basında yer alan muamelesi asla kabul edilemez. Konuyu, bahsi geçen işyerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz."



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yeşim Meltem Şişli, Sekreter, Güncel

Kaynak: DHA

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