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İşmerkezinin çatı katında insan kafatası bulundu

ÇORUM'da bir iş merkezinin görevlileri, arızalanan asansör için çıktığı çatı katında insan kafatası ile karşılaştı.

09.04.2020 21:31 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:31
İşmerkezinin çatı katında insan kafatası bulundu

ÇORUM'da bir iş merkezinin görevlileri, arızalanan asansör için çıktığı çatı katında insan kafatası ile karşılaştı. Kafatası incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yeniyol Mahallesi Sel Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinde arızalanan asansör için görevliler çatı katına çıktı. Burada asansör odasına giren görevliler, insan kafatası ile karşılaştı. Şok yaşayan görevlilerin ihbarı ile gelen polis ekipleri çatı katında incelemelerde bulundu. Savcılık talimatı ile kafatası incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Adli Tıp Kurumu, Ankara, Güncel
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