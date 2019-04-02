İsmet Ekren Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İZMİR MENDERES belediye başkan adayı olan İsmet Ekren isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR MENDERES ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan İsmet Ekren isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İZMİR MENDERES adayı İsmet Ekren kimdir? BTP İZMİR MENDERES adayı İsmet Ekren yüzde kaç oy aldı?

İsmet Ekren Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İZMİR MENDERES belediye başkan adayı olarak gösterilen İsmet Ekren MENDERES ilçesinde % 0,10 oranında oy almıştır. MENDERES ilçesinde % 0,10 oranında oy olan İsmet Ekren adlı BTP adayı toplamda 64 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR MENDERES ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.