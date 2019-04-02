İsmet Fatih Terzioğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Nevşehir belediye başkan adayı İsmet Fatih Terzioğlu oldu. Saadet Partisi adayı İsmet Fatih Terzioğlu, Nevşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Nevşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Nevşehir belediye başkan adayı İsmet Fatih Terzioğlu ile ilgili seçim sonuçları ve Nevşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Nevşehir belediye başkan adayı İsmet Fatih Terzioğlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Nevşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Nevşehir aday yarışı ve Nevşehir seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Nevşehir Seçim Bilgileri

Nevşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 217 olduğu belirlendi.

Nevşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 217 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Nevşehir belediyesi için katılım oranının ise % 84,62 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Nevşehir toplam seçmen sayısının ise 70.906 olduğu belirlendi.

Nevşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 60.003 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Nevşehir Belediye Başkan Adayı İsmet Fatih Terzioğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Nevşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen İsmet Fatih Terzioğlu, Nevşehir yarışında % 2,09 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. İsmet Fatih Terzioğlu toplamda 1.216 adet oy sayısına ulaştı.

İsmet Fatih Terzioğlu Kimdir?

1964 yılında Urgüp'te doğan Terzioğlu, ilk ve orta öğretimi Urgüp ilçesinde tamamladı. 1987 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Evli olup İngilizce bilmektedir.

Saadet Partisi Nevşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.