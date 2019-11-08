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İsmet Gökşen Caddesi'ne bakım yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa İlçesinin en önemli caddelerinden biri olan İsmet Gökşen Caddesi'nde onarım çalışması yaparak yolu yeniledi.

08.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:05 İsmet Gökşen Caddesi'ne bakım yapıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, İlçesinin en önemli caddelerinden biri olan İsmet Gökşen Caddesi'nde onarım çalışması yaparak yolu yeniledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde ana yollarda bakım ve onarım çalışması yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yapım işleri ekibi Muratpaşa ilçesi İsmet Gökşen Caddesi'nin deforme olan kısımlarında onarım yaptı. Yolun 200 metrelik eskiyen kısmını kazıyan ekipler 270 ton sıcak asfalt kullanarak yolu yeniledi. Bir gün süren çalışmanın ardından ekipler sıcak asfaltın soğumasıyla birlikte caddeyi araç trafiğine açtı. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa, Güncel

Kaynak: İHA

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