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İsmet İnönü, memleketi Malatya'da anılacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 46'ncı yıl dönümünde memleketi Malatya'da düzenlenen tören ile anılacak.

24.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:42 İsmet İnönü, memleketi Malatya'da anılacak
Cumhuriyeti'nin 2. İsmet İnönü, ölümünün 46'ncı yıl dönümünde memleketi 'da düzenlenen tören ile anılacak.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 Aralık 1973 yılında vefat eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularından 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü için anma etkinliği düzenleneceği belirtildi. Saat 11.00'de Valilik önünde yer alan İnönü Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan anma etkinliği, sonrasında Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezinde devam edecek. Burada düzenlenecek konferansta 'İsmet İnönü' nün Askeri Kişiliği' ele alınacak. Programda ayrıca şiirler ve çeşitli sunumlarda gerçekleştirilecek. Açıklamada ayrıca öğleden sonra da Kapalı Çarşı üstünde 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından da bir konser verileceği ifade edildi.

Adını taşıyan üniversitede de anılacak

2. Cumhurbaşkanı İnönü, ölüm yıl dönümünde adını taşıyan İnönü Üniversitesinde de düzenlenen konferans ile anılacak.

İnönü Üniversitesi Rektörlük Binasında yer alan İnönü Müzesinde gerçekleştirilecek etkinlikte, Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek tarafından '2. Dünya Savaşı-Türk Dış Politikası ve İsmet İnönü' konulu bir konferans düzenlenecek. - MALATYA

Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü, Türkiye, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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