İsmet İnönü Satranç Turnuvası Yoğun İlgi Gördü

12-13 Aralık tarihlerinde İzmir Kültür Park 1 Nolu Hol'de gerçekleştirilen turnuvaya 70 okuldan 350 öğrenci katıldı.

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü anısına ilki dört yıl önce yapılan turnuva bu yıl da satranç sevdalısı öğrencilerin kıyasıya rekabetine sahne oldu. İnönü'nün 45. ölüm yıldönümüne denk gelen etkinlik ilk, orta ve lise kategorilerinde gerçekleştirildi.

İSVİÇRE SİSTEMİ UYGULANDI

Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde düzenlenen turnuvada bu yıl İsviçre sistemi baz alınarak eşleştirme yöntemi uygulandı. İzmir Kültür Park 1 Nolu Hol'deki turnuvada 6 tur takım eşleştirildi. Öğrenciler kendi kategorilerinde rakiplerini elemek için mücadele etti. Turnuvanın açılışını Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve Türkiye Satranç Federasyonu Teknoloji ve Bilişim Kurulu Başkanı Gökhan Narman yaptı. Turnuvanın başhakemliğini ise Aydın Kara üstlendi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvada kategorilerinde ilk üçe giren okul takımlarına ve takım sporcularına kupa ve madalyaları düzenlenecek törenle verilecek. Madalya ve kupaların yanı sıra kazananlara toplamda 27 satranç saati ve 54 adet satranç takımı ile katılım belgeleri verilecek. Ödül töreni önümüzdeki günlerde Konak Belediyesi İsmet İnönü Anı Evi'nde düzenlenecek.

Kaynak: Bültenler