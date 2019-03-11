Kalp Krizi Sebebiyle Hastaneye Kaldırılan Şair İsmet Özel Kimdir?

Yazdığı kitaplar ve birden fazla ortaya koyduğu ölümsüz eserlerle, Türk Edebiyatı'nın yakından tanıdığı isim İsmet Özel, bu sabah kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Peki, İsmet Özel kimdir? İşte, İsmet Özel'in hayatı...

İSMET ÖZEL KİMDİR?

19 Eylül 1944 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Bir süre Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim gördükten sonra, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı'ndan mezun oldu. 18 yıl Devlet Konservatuvarı'nda Fransızca okutmanlığı yaptı. Ataol Behramoğlu'yla birlikte Halkın Dostları dergisini kurdu ve yönetti. 1963'ten itibaren şiirleri yayımlanmaya başladı. 1974'te düşünsel ve ruhsal bir değişim yaşayarak yazı hayatına İslami düşünce çerçevesinde devam etti. Uzun yıllar çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı.

2005'te Türkiye Yazarlar Birliği deneme ve üstün hizmet ödülünü kazandı. 9 şiir, 22 deneme, söyleşi, mektup ve 5 çeviri kitabına imza attı. 1978 yılında kaleme aldığı Üç Mesele (Teknik, Medeniyet, Yabancılaşma) en önemli kitaplarından biridir. 2007 yılında kurulan İstiklal Marşı Derneği'nin kurucusudur. İstiklal Marşı Derneği fahri genel başkanıdır.